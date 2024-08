Operato per un ascesso e dimesso dall’ospedale, Stefano muore dopo 5 giorni. La sorella: «Era sano e forte»

«Mio fratello non doveva morire per un intervento di routine, qualcosa è andato storto ma si poteva salvare, mi è stato portato via e non riesco a darmi pace». È inconsolabile Susanna D’Abrosca mentre parla del fratello Stefano, nato a Mestre e residente come lei a Marghera, morto a soli 47 anni per un’emorragia dopo essere stato operato per un ascesso in gola, si legge sul Gazzettino. Susanna non vuole accusare nessuno ma chiede che sia fatta chiarezza sulla morte di suo fratello, che si accerti se si poteva fare qualcosa per salvarlo: l’autopsia, non ancora fissata, dirà come sono andate le cose. Per ora c’è il racconto di una sorella straziata dal dolore che, dopo aver perso un altro fratello due anni fa per un infarto, ora si ritrova da sola. Fonte leggo.it – foto archivio

