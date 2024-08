Frosinone – Il Presidente della Provincia Luca Di Stefano saluta il questore Domenico Condello e da il benvenuto al nuovo questore Pietro Morelli

Il Presidente dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, Luca Di Stefano, desidera esprimere il suo più sentito ringraziamento al Questore Domenico Condello per l’eccezionale lavoro svolto durante il suo mandato a Frosinone.“Il dottor Condello ha dimostrato un impegno ineguagliabile nel garantire la sicurezza dei cittadini, mantenere l’ordine pubblico e far rispettare la legge. Grazie al suo operato, il territorio della nostra provincia di Frosinone ha potuto beneficiare di sicurezza e protezione, elementi fondamentali per il benessere della nostra collettività”, ha dichiarato Di Stefano.Il Presidente Di Stefano si congratula inoltre con il Questore Condello per il nuovo e prestigioso incarico alla reggenza dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei Deputati. “Siamo certi che porterà con sé la stessa dedizione e professionalità che ha caratterizzato il suo servizio nella nostra provincia. A nome di tutta l’Amministrazione provinciale e della cittadinanza, gli auguriamo il meglio per questa nuova importante sfida”, ha aggiunto il Presidente della Provincia.Contestualmente, il Presidente Di Stefano dà il benvenuto al nuovo Questore di Frosinone, il dottor Pietro Morelli. “Siamo onorati di accogliere il dottor Morelli. Il suo impressionante curriculum, caratterizzato da numerosi successi operativi e una profonda esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, è una garanzia di continuità nell’alta qualità del lavoro che le Forze dell’Ordine svolgono nella nostra provincia”, ha affermato Di Stefano.Infine, il Presidente Di Stefano ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al Questore Morelli, dichiarando: “Siamo certi che la sua guida sarà preziosa e che saprà affrontare con competenza e determinazione le sfide che ci attendono. L’Amministrazione provinciale sarà al suo fianco per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini”.

