Roccasecca, dopo anni di ingressi separati, le due compagnie di pellegrini entreranno insieme nella Basilica di Canneto

Il sindaco Sacco: “Una giornata storica, invito tutti i cittadini a partecipare numerosi”.

“Grazie ai due priori, a monsignor Valente e ai parroci: così rivive il senso più autentico di una cammino di fede”.

Le due compagnie di Roccasecca che ogni anno si dirigono al Santuario di Canneto finalmente entreranno insieme nella Basilica, accompagnate dal Sindaco con la fascia di rappresentanza. Si ricompone una divisione che proprio il sindaco Giuseppe Sacco ha cercato di risolvere in questi anni.

“Era il 19 agosto del 2029 – dice Sacco – quando annunciavo che non sarei più entrato nella chiesa finché le due compagnie non avessero assunto la decisione di varcare insieme la porta sacra. Ora finalmente è arrivata l’ora di ripristinare una tradizione suggestiva e carica di spiritualità”.

“Sarà un momento a suo modo storico – dice sempre il sindaco – quello che ci apprestiamo a vivere mercoledì 21 agosto, alle ore 9,50. Dopo non so quanti anni di ingressi separati, le due compagnie di Roccasecca, con i quattro parroci e con tutti i cittadini che saranno presenti a Canneto come sempre, entreranno insieme nella Basilica per rendere omaggio alla Madonna Bruna”.

“Dimostriamo – argomenta Sacco – partecipando numerosi, di essere una città unita e coesa, la città di San Tommaso d’Aquino e della spiritualità”.

Conclude infine il sindaco Giuseppe Sacco: “Buon cammino a tutti i pellegrini che in queste ore si sono messi in viaggio per la valle santa e grazie ai due priori delle Compagnie, Patrizio e Carlo, a monsignor Giandomenico Valente e a tutti i nostri parroci perché, anche attraverso la loro opera di mediazione, si è riusciti a trovare un’intesa che rappresenta il senso più autentico di un pellegrinaggio di fede”.

