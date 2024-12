Frosinone, giovedì la “prima” della stagione teatrale al Vittoria

Dopo il grande successo della stagione estiva con il Teatro tra le porte, si alza il sipario sulla nuova stagione di prosa autunnale al Teatro Vittoria, organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con Good Mood. Sette gli appuntamenti in programma, per un totale di 14 spettacoli in cartellone fino ad aprile 2025.

La “prima” si terrà giovedì 12 dicembre alle 21 con “A volte un volto”; di e con Tiziana Foschi, Antonio Pisu, in replica venerdì 13 dicembre alle 21. Sul palco le persone si trasformano, diventano personaggi che esasperano le sfumature del quotidiano, mettendo in mostra il lato ironico, fragile o assurdo che, in fondo, tutti conosciamo. Il pubblico si riconosce in queste figure, rivede i tratti familiari del collega, del barista, della vicina impicciona, mai di sé stesso. È il potere della parodia, che trasforma ogni piccolo dettaglio in un racconto. I volti parlano dell’oggi, raccontano l’attualità e, al tempo stesso, un mondo a cavallo tra sogno e crudo realismo. Raccontano una comicità che fa pensare e un’ironia amara. Sono maschere del nostro presente. “La faccia è l’unica parte di noi sempre esposta, sempre vulnerabile”. A volte aperta e accogliente, altre volte chiusa e distante. Questo spettacolo è un invito a ritrovarsi in una risata, a riflettere, a recuperare ricordi e, forse, a scoprire un nuovo volto di noi stessi.

“Il sipario si alza, anche quest’anno, sulla stagione di prosa che si terrà eccezionalmente negli spazi del rinnovato teatro comunale Vittoria, per farci vivere tutta la magia e le emozioni dell’arte scenica – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – Tanti gli appuntamenti in cartellone da dicembre ad aprile con alcuni degli artisti più celebri e apprezzati del panorama nazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta di pièces che faranno riflettere, ridere e sorridere. Dal 2013, del resto, la programmazione allestita dall’Amministrazione comunale ha portato nel nostro Capoluogo gli interpreti e i registi italiani più importanti, suscitando una partecipazione calorosa e appassionata degli amanti dello spettacolo dal vivo provenienti da tutta la Regione. Il Comune di Frosinone crede, fermamente, che l’investimento sulla cultura crei valore aggiunto, come moltiplicatore di energie sane per l’intera società e di promozione del territorio, e costituisca un elemento di identità, di crescita e di coesione sociale da promuovere soprattutto tra i giovani e nelle famiglie”.

“Torna la stagione di prosa nel capoluogo dopo il grande successo, nei mesi estivi, del Teatro tra le porte – ha dichiarato l’assessore alla cultura Geralico – Il palinsesto, realizzato con l’intento di soddisfare il gusto di un pubblico di ogni età, esigente e attento qual è quello del nostro capoluogo, è un invito a immergersi in storie coinvolgenti e appassionanti, ricche di sentimento e umanità, con uno sguardo all’attualità, grazie alla bravura di artisti di primo piano. Il teatro è un pilastro della nostra identità culturale, capace di farci emozionare e sognare, oltre che di rafforzare il legame con la comunità”.

“Il Teatro Vittoria è molto più di un teatro: è il cuore pulsante del nostro centro storico, un luogo che vive e si anima grazie all’aggregazione, alla socializzazione, alla condivisione, alla cultura – ha dichiarato l’assessore al centro storico Testa – La stagione di prosa autunnale, che si aggiunge alla programmazione teatrale estiva che si svolge sempre nel nostro centro storico, costituirà un’occasione per immergersi nella magia delle storie narrate sul palcoscenico del teatro, in una location unica. Il centro storico del capoluogo, infatti, è diventato un punto di riferimento per iniziative di grande richiamo, pensate per fruitori di ogni età”.