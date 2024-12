Cassino – Giovedì al Teatro Manzoni le stelle del Cinema e della musica Mostra omaggio a De Sica, Manfredi e Mastroianni

Una serata dedicata al grande Cinema e alla musica con ospiti d’eccezione e premiazioni.

CASSINO – Un’inedita mostra fotografica dedicata alcuni tra i più importanti film girati nel corso degli anni in provincia di Frosinone. Foto di scena, immagini di backstage e poster originali per un omaggio ai grandi del Cinema di questa terra, tra cui De Sica, Manfredi e Mastroianni.

Si aprirà così la serata evento in programma domani, giovedì 12 dicembre. Partito il countdown per “Il cinema incontra il turismo” che vedrà in scena al Teatro Manzoni le stelle del Cinema e della musica. Un appuntamento voluto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, con l’Azienda Speciale Informare, in co-organizzazione con il Comune di Cassino. Cinema, musica e turismo saranno al centro dell’atteso appuntamento.

Alle 19:30 l’inaugurazione della mostra gratuita in Piazza Diamare. Dalle ore 20:30 si entrerà, invece, nel vivo della serata spettacolo condotta da Giulia Teri, conduttrice, attrice e speaker radiofonica, assieme al produttore Daniele Urciuolo. Durante l’evento saranno proiettate immagini di luoghi iconici del territorio e ricordati i tre grandi maestri del Cinema italiano: Vittorio De Sica, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni grazie ad una performance a cura dell’attore Yari Gugliucci.

Tra gli ospiti più attesi l’attrice Asia Argento, Andrea Morricone e il Maestro Umberto Scipione che riceveranno dei premi omaggio alla loro carriera.

Premi speciali anche per artisti e professionisti che si sono distinti sul territorio. Tra questi, il musicista Maurizio Turriziani, che si esibirà nel corso dell’evento; la giornalista e opinionista Claudia Conte; l’attore Antonio Lanni; la showgirl Sara Manfuso; il regista Mattia Trezza; il musicista Francesco Bruni; l’autrice Anna De Santis; il musicista Peter Cornacchia e il produttore Daniele Liburdi.

Inoltre, sarà presentato dall’attrice Agata Fortis un progetto di cineturismo con la proiezione delle immagini del film “Corpi di porcellana abbandonati al sole in una torrida estate nel centro Italia”, film diretto da Giuliano Giacomelli e prodotto dalla casa di produzione ORCA, girato a Isola del Liri.

Spazio alla grande musica con l’interprete Federica Pento che eseguirà per il pubblico in sala alcuni tra i più famosi brani della canzone italiana.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Alfiere productions con la direzione artistica di Daniele Urciuolo. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti ma è necessaria la prenotazione. Per info info@informare.camcom.it