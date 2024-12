Frosinone, finanziamento Arsial per gli eventi del Comune

“Aperitivo a Palazzo” e “Cin Cin dal Campanile”, eventi dell’amministrazione Mastrangeli organizzati tramite gli assessorati alla cultura (Simona Geralico) e centro storico (Rossella Testa) in collaborazione con la Pro Loco, hanno ottenuto un finanziamento pari a 5.275 euro. Gli uffici comunali, infatti, in risposta al bando dell’Arsial, hanno presentato un progetto che è stato approvato, entrando nella relativa graduatoria per l’erogazione del contributo.

“Il finanziamento ottenuto dall’Arsial rappresenta una ulteriore testimonianza della validità dei progetti dell’amministrazione Mastrangeli – ha dichiarato l’assessore Geralico – In occasione del programma stilato per Frosinone città in festa, di cui i due eventi fanno parte, abbiamo voluto coniugare tradizione, arte e socialità, promuovendo le eccellenze locali e consolidando il legame tra il territorio e la comunità, rafforzando l’identità culturale della nostra città”.

“Il centro storico è il cuore pulsante del capoluogo e rappresenta il palcoscenico ideale per eventi pensati per conquistare il pubblico di ogni età – ha dichiarato l’assessore Testa – In particolare, gli eventi finanziati dall’Arsial hanno trovato nella sede comunale di Palazzo Munari e in sua maestà il Campanile le location più suggestive per celebrare momenti di partecipazione e aggregazione. L’obiettivo, infatti, è valorizzare le tradizioni della nostra città e il nostro ricchissimo patrimonio, in un’atmosfera di condivisione unica”