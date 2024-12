Maxi-incidente e dramma a Natale: un morto e 6 feriti, uno è grave. «Coinvolte sette auto, una ha preso fuoco»

Maxi-incidente e dramma il giorno di Natale nel Nord barese. Intorno alle 20 di ieri, mercoledì 25 dicembre, una persona è morta in uno schianto che ha coinvolto ben sette auto sulla provinciale tra Andria e Canosa di Puglia in direzione nord, all’altezza dell’uscita Monte Faraone. L’impatto tra almeno due mezzi sarebbe stato frontale.Nello scontro una delle macchine ha preso fuoco ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto le volanti della Questura di Andria, i carabinieri e il personale del 118 con cinque mezzi sanitari tra automediche e ambulanze. La vittima aveva un’età compresa tra i 50 e i 55 anni, mentre i feriti sono sei, di cui uno in gravi condizioni all’ospedale di Andria in prognosi riservata. Sull’impatto e per stabilire la dinamica indaga la polizia di Andria. Inizialmente dalle autorità era emerso che le vittime fossero due, ma nella mattinata di giovedì è arrivata la precisazione. Fonte leggo.it – foto archivio

