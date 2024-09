Frosinone, arriva lo street food d'autore.

Tutto pronto per la seconda edizione dello Street food d’autore, la manifestazione che lo scorso anno tanto successo ha avuto nel capoluogo.

L’edizione 2024 della manifestazione si terrà dal 20 al 22 settembre, con apertura alle 20 (il venerdì e il sabato; la domenica alle 12) e la presenza di circa 40 stand enogastronomici.

Lo street food d’autore coinvolgerà la zona che va da piazzale Vittorio Veneto a corso della Repubblica (compreso largo Amendola) fino alla rinnovata piazza Turriziani.

Il percorso sarà arricchito da postazioni di musica dal vivo, dj set, street band itineranti, spettacoli di danza. Nella giornata di domenica 22 un’area dell’evento sarà dedicata ad alcune discipline olistiche (yoga, tai chi, bagni sonori, meditazione guidata).

“Il centro storico – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – rappresenta un’ area che l’Amministrazione considera strategica per implementare l’articolato processo di valorizzazione del capoluogo. Si pensi ad opere realizzate come la rinnovata Piazza Turriziani, oggi restituita alla città nella veste di frequentatissima area di socializzazione, aggregazione e condivisione, o alla imminente conclusione dell’intervento sul complesso dei Piloni, che diventerà la cartolina della nostra città. O alla riapertura del teatro Vittoria a 27 anni dalla chiusura. Oggi la gente si è innamorata nuovamente della parte antica del capoluogo; il centro storico è tornato di nuovo appetibile, recuperando la sua dimensione di polo attrattore. L’impegno dell’Amministrazione comunale – ha concluso il Sindaco – è dare spazio e visibilità a manifestazioni di alto livello e che promuovano il nostro bellissimo territorio, e lo street food d’autore, con il suo ricco calendario di attività, rientra pienamente in questa categoria. L’evento, ospitato a Frosinone alta, presenta infatti un elevato impatto locale, e offre una vasta gamma di opportunità culturali e ricreative, che potranno soddisfare i diversi gusti e interessi del pubblico, dando il giusto risalto inoltre alle diverse specificità e ai prodotti del territorio”.

