Debutto positivo per Scarafone alla Coppa Nissena

Dopo tre stagioni con l’osella CN 2000 alla Coppa Nissena ha assaporato la Pa 2000 sempre curata dal Team Paco74corse.

Alberto ha trovato il giusto feeling con la potente Auto griffata ( VimotorsportASD).

Sia nelle qualifiche del Sabato e nella giornata di Domenica è entrato sempre nella Top Five della Classifica Assoluta.

Ecco il suo racconto:

Conclusa la cronoscalata di Caltanissetta.

Una nuovissima e bellissima esperienza questa volta ci ha accompagnato per questo weekend.

Riportiamo a casa un bel 5 posto assoluto.

Come prima volta su questa macchina niente male, sicuramente un po’ diversa e potente rispetto alla nostra ma comunque soddisfatti di aver assaporato la gioia di portare un 2000 libero, ringrazio il team paco74 per la macchina che ci ha messo a disposizione,ringrazio la scuderia Vimotorsport per il supporto e grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto.

Ci vediamo tra qualche domenica chissà in quali vesti.

Comunicato stampa DRC Sport Management