Frosinone, al Vittoria in scena “Il Piccolo Principe in Arte …Totò”

Venerdì 3 e sabato 4 alle 21 sarà di scena “Il Piccolo Principe in Arte …Totò”, con Antonio Grosso e Antonello Pascale. Lo spettacolo narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale: Antonio De Curtis, in arte Totò. Immerso in un’atmosfera surreale, lo spettacolo racconta le vicende e vicissitudini che l’attore partenopeo ha dovuto affrontare prima di arrivare al grande successo ed essere riconosciuto a livello nazionale come il vero e proprio “Principe della Risata”. In scena Antonio Grosso, nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale che interpreta i diversi personaggi che Totò incontra sul suo cammino. Tutti i personaggi prendono vita dalle voci dei due interpreti in scena, unici esecutori di tutte le vicende narrate, secondo i canoni della teatralità italiana. Un lavoro originale perché per la prima volta si porta in scena un periodo della vita di Totò poco noto al grande pubblico.

Prevendita online su https://www.ciaotickets.com/it/comune-di-frosinone . L’abbonamento valido per tutti gli spettacoli, per la platea, è adesso in vendita al costo di 100 euro; quello per la galleria a 60. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro Comunale Vittoria a partire dalle tre ore antecedenti lo spettacolo; il pagamento potrà essere effettuato solo tramite pos. Info line: 328/5638006; info@paloreventi.it . Info Comune di Frosinone: 0775/2656642; 0775/1893548.