Bambina di 3 anni trova la pistola del papà in casa e si spara accidentalmente un colpo: è in coma

È gravissima una bambina di 3 anni che è stata colpita accidentalmente da un proiettile, partito dalla pistola che stava maneggiando inconsciamente a casa. È successo a Brescia, a Capodanno.

Stava giocando in giardino e ha trovato l’arma del padre, legalmente detenuta, dalla quale è partito il colpo.

La bambina è ricoverata in ospedale in coma ma respira in modo regolare. Le sue condizioni sono considerate comunque gravi.

È accaduto in un appartamento a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori.

(LEGGO)-FOTO ARCHIVIO

