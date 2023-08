Fontechiari – Grande attesa per l’evento ” Tradizione e storia Contadina”

Grande attesa per Tradizione e storia contadina, che si terrà a Fontechiari dal 25 al 27 agosto prossimi. La manifestazione, organizzata dall’Associazione giovanile Forever, giunta alla 14sima edizione, rievoca il lavoro a cui i nostri nonni si dedicavano al termine della raccolta del granturco: alla sera, al ritorno dai campi, si grandi e piccoli si riunivano nelle aie e, accompagnati dal suono dell’organetto e da canti e balli popolari, portavano a termine il lavoro “scartocciando” il frutto della terra.

La festa, sarà una tre giorni all’insegna del puro divertimento e della degustazione di piatti tradizionali della “Gastronomia Locale”: innanzitutto non mancherà la gustosa “Polenta”, insieme ad altre prelibatezze preparate con dovizia delle signore del posto, come la non meno famosa pecora al sugo e alla brace, panini con varie imbottiture, le deliziose crespelle, semplici e farcite, e ancora patatine fritte, olive e lupini, frutta, dolci, accompagnati da vino locale, birra e bibite.

Ricordiamo che la Manifestazione sarà ad INGRESSO GRATUITO, con numerosi posti a sedere ed ampi parcheggi.

Sono inoltre previsti giochi gonfiabili gratuiti per i più piccoli.

Venerdì 25 Agosto:

ore 20:30 avrà inizio il torneo di BRISCOLA a coppie, con ricchi premi messi in palio dall’organizzazione.

Sabato 26 Agosto:

ore 14:00 avrà inizio il torneo di SCOPA singolo, con ricchi premi messi in palio dall’organizzazione;

ore 17:00 avranno luogo i GIOCHI POPOLARI che coinvolgeranno non solo bambini e ragazzi, ma anche gli

adulti;

ore 19:00 momento di spiritualità con la celebrazione della Santa Messa;

ore 20:30 ampio spazio per gli amanti del ballo con “I Tanto Pè Cantà”.

Nel corso della serata ci sarà la Tradizionale Rievocazione della SCARTOCCIATA con bambini,

giovani dell’Associazione e anziani del posto con abiti tradizionali della tradizione contadina locale, che si dedicheranno a scartocciare il granturco e con la degustazione della POLENTA.

Domenica 27 Agosto:

Giornata all’insegna dei mezzi agricoli, con il Tradizionale raduno ed esposizione dei mezzi da lavoro dal più antico al più moderno. Il tutto farà da cornice alla I° Fiera dell’Agricoltura.

ore 8:00 vi sarà la suggestiva sfilata di arrivo dei mezzi agricoli e di tutti i partecipanti, seguirà

l’esposizione ed i tradizionali giochi di abilità;

ore 12:00 un gustoso pranzo per chi vorrà partecipare;

ore 15.00 Prove in campo dei mezzi agricoli, con l’ultima novità dell’Evento “il Traino della Slitta” e

successiva prova di aratura con trattori gommati e cingolati.

ore 20:30 Tanto divertimento con “I Brigallè”, e la tanto amata POLENTA.