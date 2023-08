Vittorio Venditti (Cultura Rurale FdI): “Fiume Fibreno, salvaguardiamolo”

In provincia di Frosinone abbiamo un’eccellenza che ci invidia tutta italia, che porta centinaia di pescatori nelle nostre zone da tutto il Lazio stiamo parlando del FIUME FIBRENO. Se é una risorsa splendida però, é perché qualcuno dal lontano 1997 ha coltivato, salvaguardato e protetto un corso d’acqua meraviglioso e stiamo parlando dell’associazione Macrostigma del Fibreno, che porta il nome della meravigliosa trota che popola il gioiello italico in questione. Da qualche anno a questa parte l’associazione Macrostigma del Fibreno insieme alla Fipsas e all’instancabile lavoro di Giovanni Crispi non con poche difficoltà , fanno si che il fiume goda ancora di ottima salute , come responsabile del dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone insieme al consigliere regionale Daniele Maura, abbiamo promesso e promettiamo di fare qualunque cosa nelle nostre possibilità affinché le future generazioni ciociare, abbiano ancora un’eccellenza che vorrebbe ogni parte d’Italia.

Vittorio Venditti -Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone

