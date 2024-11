Ferentino, 32enne arrestato dai Carabinieri per spaccio di droga

Nella mattinata del giorno 25 u.s. i Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo del posto. Il 32enne è finito in manette poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzione penali del Tribunale di Frosinone per violazione della legge sugli stupefacenti. Il catturando è stato rintracciato presso la sua abitazione e condotto in caserma per le formalità di rito al termine delle quali è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione dove sconterà la pena di anni 1 mesi 5 e giorni 8 di reclusione, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Ferentino tra gli anni 2019 e 2020.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO