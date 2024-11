TAV, IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LUCA DI STEFANO CONVOCA IL “COMITATO PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE”

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano ha convocato per il 4 dicembre alle ore 15, presso la sala consiliare dell’amministrazione provinciale una riunione urgente del Comitato per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile. L’oggetto dell’incontro è il progetto per la possibile realizzazione della stazione TAV sul territorio. Una iniziativa che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo economico e sociale, nonché un passo fondamentale verso la modernizzazione delle infrastrutture presenti.

“Sarà un momento cruciale per condividere idee, suggerimenti e affrontare domande – scrive il Presidente Di Stefano nella missiva indirizzata ai componenti del Comitato – relative all’impatto che tale progetto potrà avere sulle nostre comunità e sul tessuto economico locale. L’alta velocità non solo migliorerà l’accessibilità e la mobilità, ma potrà anche favorire lo sviluppo di nuove attività economiche e l’attrazione di investimenti.

“Confido – conclude – nella Vostra presenza e nel Vostro prezioso contributo per questo progetto che, ad oggi, risulta essere fondamentale per la crescita del territorio”.

Parteciperà all’iniziativa anche il consigliere provinciale con delega al supporto del Comitato per la Crescita e lo Sviluppo Sostenibile, Andrea Amata: “Abbiamo il dovere di cercare in tutti i modi di creare dei processi di crescita consoni e duraturi. La realizzazione di una stazione Tav in provincia di Frosinone – spiega il consigliere Amata – può rappresentare un vero volano per lo sviluppo del territorio ed è sicuramente un “treno” che non possiamo perdere. Costruire una coalizione istituzionale, che operi una virtuosa sinergia per raggiungere l’obiettivo dell’alta velocità, rappresenta una condizione di responsabilità a cui nessuno può sottrarsi”.

COMUNICATO STAMPA