Fare Verde, biodiversità – Giornata Mondiale delle API

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 20 Maggio di ogni anno giornata mondiale delle api.

il Rapporto di valutazione tematico su impollinatori, impollinazione e produzione alimentare, pubblicato daIl’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ha stimato che un numero crescente di specie di impollinatori in tutto il mondo è sull’orlo dell’estinzione a causa delle pressioni antropiche. Le api sono indispensabili per la vita e per l’agricoltura ed infatti il Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia la valutazione economica del servizio di impollinazione delle aree agricole italiane è pari a circa 3 miliardi di euro l’anno. (servizi eco sistemici).

Fare Verde Provincia di Frosinone ha in corso il progetto AIUTIAMO LE API che ha ricevuto l’uso dello stemma dello Stato con il patrocinio del Commissario Unico alle Bonifiche delle discariche abusive già sanzionate dall’Unione Europea, il patrocinio della provincia di Frosinone , il patrocinio del comune di Villa Latina , del Comune di Alatri e il sostegno di attività produttive come il Mollificio della Valle del Liri , La Farmacia Poce e l’azienda Agricola Iciacca di Picinisco.

Con l’azienda biologica Iciacca dell’Avv. Cesidio Di Ciacca in Picinisco (FR) il progetto Aiutiamo le Api decolla in modo esponenziale perché il 25 Maggio p.v. in quell’azienda virtuosa verrà creata una vera e propria OASI DELLA BIODIVERSITA’ con la messa a dimora di piante mellifere. L’evento di grande rilevanza per la tutela della biodiversità sarà ripreso dalle telecamere dei Geo&Geo e da quelle Channel 4 UK. Ma il progetto Aiutiamo le Api non si ferma a Picinisco perché avrà un ulteriore balzo in avanti con l’apiario che è in fase di realizzazione con il Circolo di equitazione delle Scuderie Cinelli in collaborazione con Fare Verde Monte San Giovanni Campano.

AM Innovation SrL invece sosterrà la messa a dimora di alberelli melliferi nel comune di Alatri. E così a proseguire anche per altri territori comunali dove sono presenti i Gruppi Locali di Fare Verde. Fare Verde aiuta le Api con la messa a dimora di tanti alberi melliferi e con l’attuazione di una campagna sul web contro l’uso di sostanze chimiche e contro l’uso dei pesticidi in agricoltura .

Chiunque può partecipare al progetto Aiutiamo le API inviando una piccola donazione in liberalità a FARE VERDE ETS-ODV – Banca Sella – Ag. Roma 10 – via Bertoloni, 9 – 00198 Roma IBAN IT 75 J 03268 03210 052847719380 CAUSALE: Aiutiamo le api.

Buon Ambiente a tutti!

COMUNICATO STAMPA