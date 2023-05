Iniziati i casting per Miss Stelle Sotto la Cascata

È iniziato il momento dei casting per Miss Stelle Sotto la Cascata.

Il 2023 sarà all’insegna dell’innovazione.

Prima tappa a San Giorgio a Liri ( Fr) presso la favolosa struttura della bellezza, Centro Estetico, Spa, Wellness – Merienne in via Ausonia al km 11,400 .

Ricordiamo alle ragazze candidate che le selezionate al casting saranno ammesse alla finale regionale Lazio Miss Stelle Sotto la Cascata 2023 del 22 luglio ad Isola del Liri. Fr. La tappa regionale Lazio è valevole per la classificazione alla

Finale nazionale di Venere d’Italia, che si terrà sulla costiera Sorrentina.

Sarà un giorno da “incorniciare”.

Per info e iscrizioni chiama : 0776.911049

Oppure invia una mail di richiesta partecipazione inserendo i tuoi dati a:

oxmediavfx@gmail.com

