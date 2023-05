Fabio Mezzatesta sfortunato a Maggiora: costretto al ritiro nel Round 4 di RX-Italia

Il portacolori di Meteco Corse e Spotup ritirato prima del completamento dell’ultimo giro della Finale, quando la sua Hyundai I20 R5 si trovava in seconda posizione.

Fabio Mezzatesta ha archiviato il Round 4 di RX-Italia recriminando per uno sfortunato ritiro accusato durante la Finale, nell’ultimo dei quattro giri in programma sul fondo della Maggiora Offroad Arena. Ad estromettere dal confronto conclusivo la Hyundai I20 del portacolori della scuderia Meteco Corse e di Spotup, è stato lo spegnimento della stessa quando si trovava in seconda posizione.

Condizioni limite legate alle precipitazioni delle ore antecedenti il confronto, quelle proposte dal tracciato novarese nella sua versione “Reverse Night Race”, teatro di una performance che aveva visto il pilota romano concludere in terza posizione le prove di qualifica. Il prossimo appuntamento di RX-Italia, il Campionato Italiano Rallycross, è in programma sul tracciato di Pomposa nei giorni 8-9 luglio.

Nella foto (free copyright Magnano): la Hyundai I20 R5 di Fabio Mezzatesta in azione alla Maggiora Offroad Arena.

