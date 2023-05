Frosinone, bando per assegnazione nuovi loculi presso il civico cimitero

Sul sito istituzionale del Comune di Frosinone, nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti all’indirizzo https://trasparenza.comune.frosinone.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_550565_876_1.html , è stato pubblicato il bando pubblico per la concessione, in prenotazione, di nuovi loculi da realizzarsi presso il civico cimitero di Frosinone.

“A seguito della revisione della zona “B ed E” del vigente Piano distributivo cimiteriale e le successive determine – ha dichiarato il vicesindaco Antonio Scaccia – sono quindi stati disposti gli affidamenti dei servizi tecnici inerenti alla realizzazione di nuovi loculi, con i professionisti incaricati che hanno provveduto ad adeguare i prezzi al vigente prezziario regionale. Sulla base dei progetti definitivi, in atti, risulta possibile attuare gli interventi mediante lotti funzionali. In particolare, l’oggetto del presente bando è l’assegnazione con il sistema della prenotazione su carta dei soli loculi di cui al Lotto “A”, relativo alla realizzazione di 1270 loculi prefabbricati in Zona E del Piano Regolatore Cimiteriale. Non sono previste assegnazioni su carta dei loculi facenti parte del Lotto B relativo alla realizzazione di ulteriori 256 loculi prefabbricati in Zona B, che saranno oggetto di specifico bando”. Con riferimento ai loculi di cui al Lotto A, sono previsti, salvo modifiche sviluppate in sede di progettazione esecutiva, 1.040 sepolture di tipo frontale distribuite, in elevazione, su 5 livelli; 80 sepolture di tipo frontale maggiorate in elevazione, su 5 livelli; 150 sepolture a cantera (laterale speciale) distribuite, in elevazione, su 5 livelli. Il corrispettivo totale da versare per la concessione dei loculi è attualmente definito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27.02.2023, e non subirà variazioni in occasione di eventuali aumenti tariffari. Possono presentare domanda di assegnazione: i residenti nel Comune di Frosinone; i già residenti nel Comune di Frosinone che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del bando; i residenti nei Comuni confinanti, limitatamente alle strade di confine; i cittadini iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Frosinone. La domanda di assegnazione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, va indirizzata all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Frosinone di Via A. Fabi; la stessa potrà essere presentata a mezzo P.E.C. (pec@pec.comune.frosinone.it), a mano presso l’Ufficio Protocollo, via mail (protocollo@comune.frosinone.it) o, in alternativa, anche tramite Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Frosinone – Ufficio Servizi Cimiteriali, Via A. Fabi, 03100 Frosinone.

Le domande pervenute al Comune di Frosinone, precedentemente alla pubblicazione del presente bando, non saranno prese in considerazione. Si invitano tutti coloro che abbiano presentato la propria istanza prima della pubblicazione del presente bando a riproporre la domanda secondo le modalità e le condizioni qui stabilite. L’assegnazione dei loculi, previa verifica dei requisiti previsti dal presente bando, sarà effettuata tenendo conto unicamente dell’ordine cronologico di arrivo delle domande stabilito dal Protocollo. Per informazioni: 0775/265.6235 e 0775/265.6545.

