Fabio Mezzatesta all’Union Rally Event: il driver romano ritrova la Citroën C3 WRC Plus

Seconda esperienza al volante della vettura per il pilota portacolori di Meteco Corse, atteso con Marco Menchini sulle strade laziali.

Fabio Mezzatesta è pronto a saggiare nuovamente le performance della Citroën C3 WRC Plus. Il pilota romano – dopo essersi approcciato all’esemplare schierato da Gino Rally Invest al recente Pavia Rally Circuit – cercherà conferme sulle strade dell’Union Rally Event, appuntamento pronto a coinvolgere, nel fine settimana, le province di Latina e di Frosinone. Sensazioni positive, quelle destate dall’esordio sulla vettura di due settimane fa, con il portacolori di Meteco Corse che potrà ancora fare affidamento sull’esperienza di Marco Menchini, copilota con il quale ha condiviso la prima esperienza sull’esemplare World Rally Car.

L’Union Rally Event accenderà i riflettori sabato 14 dicembre, con il programma sportivo che porterà per la prima volta in un evento nazionale alcune caratteristiche riprese dalle gare internazionali dell’Europeo e del Mondiale. Prove libere dalle 9:30 e alle 12:25 Qualifying Stage sulla “Magliana” a Sperlonga. Questa sessione genererà l’ordine di partenza della spettacolare “Pico” che si disputerà dalle 19:05 in notturna come prima prova dell’evento. Domenica 15 dicembre altri due passaggi sulla prova speciale di Pico e quattro su quella di Sperlonga. L’arrivo è previsto per le 18:30 a Piazza Fontana a Sperlonga, dove si terrà la premiazione finale e si concluderà ufficialmente l’evento.

Nella foto (free copyright Nicolas Magoni): la Citroën C3 WRC Plus di Fabio Mezzatesta in azione.

V-PRESS MEDIA SERVICE