Calici di Natale – Un viaggio tra sapori e musica nel cuore di Anagni

Venerdì 13 dicembre, a partire dalle 19:30, Anagni si veste di eleganza e sapore con Calici di Natale, l’evento enogastronomico che celebra le eccellenze del nostro territorio. Lungo il centro storico, da Porta Santa Maria a Porta Cerere, la città prenderà parte a una manifestazione che offre a cittadini e visitatori l’opportunità di degustare una selezione di vini accompagnati da piatti tipici della tradizione. Sedici locali, ciascuno con un prodotto unico, proporranno una combinazione di gusto e qualità che racconta l’identità del territorio. Con soli 7 euro sarà possibile gustare un piatto tipico con il suo vino in abbinamento, in un’esperienza che unisce il piacere del palato a quello della scoperta delle nostre tradizioni. Ad arricchire il percorso saranno presenti diverse postazioni musicali che faranno da colonna sonora alla serata, creando un’atmosfera magica e suggestiva. “Calici di Natale – ha dichiarato il Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia – è un appuntamento che unisce la tradizione enogastronomica locale al piacere della convivialità, inoltre rappresenta una splendida celebrazione del nostro patrimonio, offrendo al contempo ai visitatori la possibilità di scoprire il meglio della nostra città. Invito tutti a partecipare per vivere insieme questa serata speciale e per brindare insieme all’arrivo delle festività natalizie.” L’iniziativa, organizzata con il supporto della Pro Loco di Anagni, rientra nel più ampio calendario natalizio della città, che propone eventi, mercatini e attività per grandi e bambini. L’ingresso al percorso sarà libero, con la possibilità di acquistare i calici in loco. Per maggiori dettagli sul programma e sugli eventi natalizi, è possibile consultare il sito del Comune di Anagni o seguire i canali social ufficiali.

