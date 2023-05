Eurovision 2023: Mengoni in salita, l’Italia ‘tifa’ Norvegia ma i bookie premiano la svedese Loreen

Dopo la seconda semifinale, si delinea il tabellone della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma domani: per l’Italia salirà sul palco Marco Mengoni con la sua “Due vite”, a 10 anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse europea. Poche chance di vittoria per il cantante di Ronciglione, offerto a una quota compresa tra 38 e 41 su Planetwin365 e William Hill. L’Italia ’tifa’ anche per Alessandra Mele, la cantante ligure con madre norvegese che rappresenterà il paese scandinavo e che vale tra 15 e 17 volte la posta. La svedese Loreen, come rileva l’agenzia di stampa agipronews, si conferma favorita a 1,45, davanti al rapper finlandese Käärijä che oscilla tra 3,65 e 3,75. Sul podio anche il duo ucraino Tvorchi a 9, mentre la cantante francese La Zarra si gioca a una quota compresa tra 12 e 15.

