Alcuni residenti di via Sant’Amasio a Sora ci hanno segnalato la presenza di erbacce e rami di alberi che escono fuori da una proprietà privata abbandonata, e ostruiscono il passaggio pedonale sul marciapiede. Come vedete di seguito nelle foto, che ci sono state inviate, è evidente lo stato in cui versa il marciapiede dove è quasi impossibile camminare.

