+Europa a Ceccano aderisce a Ceccano 2030

Il nucleo di iscritti e attivisti di +Europa a Ceccano, dopo aver seguito con interesse il progetto politico di Ceccano2030, dopo aver conosciuto in maniera approfondita le proposte del collettivo e condividendone il progetto politico per un’altra città, aderisce convintamente a Ceccano 2030. Pur consapevoli che con alcuni dei partiti che fanno parte di Ceccano 2030 su alcuni temi nazionali abbiamo posizioni diverse, abbiamo deciso per il futuro di Ceccano di confrontarci e collaborare esclusivamente per le politiche locali; consideriamo il progetto politico di Ceccano 2030 l’unico credibile, onesto e con elementi innovativi come non si vedeva da molti anni a Ceccano. Dopo i fatti delle scorse settimane che hanno riguardato la nostra città, sappiamo che c’è una Ceccano diversa da quella raccontata nei telegiornali di questi giorni, una Ceccano che non ci sta a questa infame etichetta che gli è stata attaccata addosso, una Ceccano che vuole discutere, dibattere, che vuole delle riforme e degli interventi che diano un futuro a tutte le generazioni che vivono in questa città a partire da 10quelle più giovani. In vista delle prossime elezioni amministrative, +Europa, partendo da tutti i punti programmatici già resi pubblici da Ceccano 2030, e sulla scorta dell’esperienza maturata sostenendo Emma Bonino, contribuirà con proposte volte alla difesa dei diritti umani e a promuovere i diritti civili come fondamentali per tutti i cittadini, con proposte per l’ambiente che sostengano politiche per un futuro sostenibile, e con proposte per una giustizia sociale a Ceccano. Aderiamo e partecipiamo al progetto verso le prossime elezioni locali di Ceccano 2030, c’è bisogno di +Europa a Ceccano per una città più libera, onesta e democratica in cui la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini conti per davvero, e in cui rinnovamento e nuove idee vadano a braccetto.

COMUNICATO STAMPA

