UGL Chimici, storica affermazione alle elezioni RSU/RLS dell’IPZS Roma

La Segreteria Nazionale UGL Chimici celebra un risultato straordinario nelle recenti elezioni RSU/RLS presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) di Roma. Frutto di un lavoro lungo e meticoloso, culminato negli ultimi tre anni di impegno e crescita, il sindacato ha visto più che raddoppiare la propria rappresentanza. Il polo Salario ha ottenuto ben 5 rappresentanti RSU, mentre in Zecca, tradizionalmente considerata una roccaforte difficile da penetrare, l’UGL è riuscita a ottenere un ulteriore rappresentante. Inoltre, sotto l’egida UGL, sono stati eletti 4 rappresentanti per la sicurezza (RLS), confermando l’efficacia della strategia sindacale messa in atto. “Il risultato, sorprendente per chi ha seguito lo spoglio, è la conferma del duro lavoro e della coerenza della Segreteria Nazionale,” ha dichiarato il Segretario Nazionale Eliseo Fiorin. “Questo traguardo è il frutto di un impegno condiviso e della capacità di mantenere saldo il legame con i lavoratori, trasmettendo fiducia e dimostrando serietà e affidabilità.” L’importanza di una squadra coesa è stata cruciale per tradurre in risultati le idee e le strategie della segreteria. Enzo Valente, Vice Segretario Nazionale, ha aggiunto: “Si è fortemente rafforzata la presenza dell’UGL all’interno della rappresentanza sindacale nel gruppo Poligrafico dello Stato a livello nazionale. Con 8 RSU e 5 RLS a livello nazionale, oggi rappresentiamo una realtà importantissima che avrà un ruolo determinante nelle future scelte sindacali di questa azienda partecipata.” Il risultato ottenuto testimonia la capacità della Segreteria di coordinarsi efficacemente con i rappresentanti territoriali e di comunicare con chiarezza e determinazione durante le assemblee pre-elettorali. Il gruppo di candidati ha saputo presentarsi come un team solido, pronto a rispondere alle sfide specifiche e complesse del Poligrafico e della Zecca. I neoeletti Salvatore Basili, Marco del Moro, Gianluca Aloi, Marco Colasanti e Giovanni Tafuro al Polo Salario, ed Emiliano Venturini alla Zecca, hanno ottenuto il consenso di una forza lavoro in fase di cambiamento e riorganizzazione interna, specialmente dopo il rapido avvicendamento di due Amministratori Delegati negli ultimi anni. Il Vice Segretario Nazionale, Enzo Valente, ha sottolineato: “Questa crescita non è solo un punto di arrivo, ma una base per costruire una presenza ancora più solida e influente negli anni a venire, mantenendo lo standard elevato di attività sindacale che l’UGL Chimici garantisce da sempre ai lavoratori”.

Con questo successo, la Segreteria Nazionale si impegna a proseguire sulla strada della coerenza e della correttezza, al fianco di tutti i dipendenti, rafforzando la propria missione di tutela e rappresentanza nel Poligrafico e nella Zecca dello Stato.

COMUNICATO STAMPA