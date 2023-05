Economia del mare: anche la UAI presente a Gaeta

Ha preso il via il 2° summit nazionale sull’Economia del mare Blue Forum, intitolato ‘Italia Nazione di Mare’, che è in programma a Gaeta fino al 27 maggio 2023.

All’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a OsserMare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare e Blue Forum, è presente anche l’Unione Artigiani Italiani e delle PMI, con il suo Presidente Gabriele Tullio, che sull’economia del mare aveva dedicato una fetta importante dell’ultimo congresso, riconoscendone la fondamentale importanza per il tessuto economico, produttivo e sociale di un paese come l’Italia che vanta il maggior numero di chilometri di coste in Europa.

“Ritengo che il lavoro intrapreso dal Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina Giovanni Acampora – ha detto il Presidente UAI Tullio – vada nella giusta direzione. Il mare per una penisola come l’Italia è una risorsa da conservare, proteggere ma al contempo valorizzare al meglio ”

