Delibera Righini – M5S Lazio: “Atto opaco e senza spiegazioni”

“E’ stata deludente su tutta la linea l’audizione dell’Assessore Giancarlo Righini in Commissione Trasparenza della Regione Lazio, sulla legittimità della delibera annunciata sui social prima ancora che sui canali istituzionali.

Ci troviamo di fronte ad un esempio lampante di decisioni politiche opache e discutibili, in netto contrasto con i principi di buona amministrazione e trasparenza che i cittadini si aspettano.

La delibera, che assegna 400mila euro a un singolo Comune, senza che sia stata fornita alcuna spiegazione chiara e verificabile sui criteri che hanno guidato tale scelta, lascia aperte molte domande sull’equità di queste decisioni. Non è una questione di legittimità formale, ma di opportunità politica: come giustifica la Regione Lazio la scelta di favorire un Comune in particolare, senza alcuna logica apparente?

La Regione Lazio non può permettersi di gestire i soldi pubblici come fossero una proprietà privata, i cittadini meritano una gestione delle risorse pubbliche che sia trasparente, equa e guidata da criteri oggettivi, non da decisioni calate dall’alto e pubblicizzate con canali che violano ogni principio di trasparenza istituzionale”.

Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

