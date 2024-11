La giovane ciociaria Maddalena Mizzoni ospite dell’ambasciata USA al gala elettorale

Maddalena Mizzoni, la giovane studentessa di Sciences Po che ha conquistato il pubblico al gala dell’Ambasciata USA.

Ieri sera, al gala organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti a Villa Miani in occasione delle elezioni americane, Maddalena Mizzoni, giovanissima studentessa di Boville Ernica iscritta a Sciences Po, dove studia filosofia politica e relazioni internazionali, ha conquistato l’attenzione di una platea di ospiti illustri. Tra i presenti, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e, in collegamento dagli Stati Uniti, l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia.

All’evento hanno partecipato anche numerosi studenti italiani e americani provenienti dalle università di Roma e Madrid, oltre che da Parigi, a testimonianza del forte interesse dei giovani europei per le elezioni statunitensi. Con una padronanza dell’inglese impeccabile e una straordinaria capacità di esprimere una visione globale del mondo, Maddalena ha risposto con profondità a una domanda su cosa attragga i giovani italiani verso le elezioni americane.

Nel suo intervento, Maddalena ha spiegato come la sua generazione percepisca le elezioni americane come un evento di rilevanza globale. “Anche da lontano, siamo parte della stessa storia,” ha dichiarato, sottolineando come le decisioni prese negli Stati Uniti abbiano un impatto che supera i confini nazionali. Il suo discorso, centrato sull’interconnessione tra le nazioni, ha colpito il pubblico per la sensibilità e la maturità dimostrate. Sul palco l’ambasciatore Merkell ha commentato con ironia e ammirazione: “Credo che abbiamo trovato chi dovrebbe veramente essere l’ambasciatore americano in Italia,” suscitando un applauso caloroso.

Con un curriculum già ricco di esperienze internazionali, Maddalena, già studentessa del Liceo Classico Turriziani di Frosinone, sarà presto ospite di un podcast internazionale, in cui discuterà grandi temi globali e il ruolo dei giovani in un mondo sempre più interconnesso. Una ragazza brillante e di belle speranze come lei rappresenta certamente una promessa di cui la Ciociaria può andare fiera.

COMUNICATO STAMPA