Daniele Maura: Progetto “export Ciociaria”, primi importanti risultati

Come avevo già più volte ribadito, l’iniziativa dell’export alimentare Ciociaro da me fortemente voluta per cercare di aiutare le aziende alimentari del territorio che producono prodotti tipici Ciociari e che ho avuto modo di presentare con il convegno tenutosi lo scorso 11 Novembre nel palazzo della Provincia, con rappresentanti Israeliani e dirigenti del ministero italiano e dell’Unione alimentare, non è una mia iniziativa spot, ma bensì un’iniziativa concreta per dare realmente la possibilità alle aziende Ciociare di esportare all’estero. Il lavoro svolto durante questo arco di tempo ha portato ad un primo concreto risultato i contatti “allacciati” con Israele hanno avuto buon esito, pertanto adesso è il momento della seconda fase che vedrà la presenza nel nostro territorio di buyer Israeliani che verranno a visitare le vostre aziende e per impostare un eventuale programma commerciale di esportazione. Il 18 febbraio accogliero la delegazione nel palazzo provinciale e poi proseguiremo con la visita delle aziende Ciociare che hanno aderito al progetto “export Ciociaria”, in seguito proseguiremo presso l’agriturismo “L’arco” di Guarcino dove ci sarà un lunch con solo prodotti tipici Ciociari. La politica come la intendo io deve impegnarsi in progetti concreti per aiutare il nostro territorio, solo così si può pensare di creare ricchezza e lavoro. Io credo nella mia terra, io credo nelle potenzialità dell’enogastronomia Ciociara.

DANIELE MAURA Presidente del consiglio provinciale di Frosinone

