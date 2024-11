Dalla Ciociaria ad un passo dall’Ariston: Gabry & Wudz e la strada verso il sogno

Con la canzone “Lei” sognano di diventare le nuove proposte di Sanremo 2025.

Gabry & Wudz sono pronti a farci sognare!

Hanno conquistato un posto alle finali di Area Sanremo con la loro canzone “Lei”.

I due giovani talenti Ciociari hanno sbaragliato la concorrenza di Area Sanremo e sono pronti a conquistare il palco dell’Ariston. Oggi 20 novembre, continua la loro storia sul palco del Palafiori di Sanremo davanti alla giuria della Fondazione Orchestra Filarmonica di Sanremo con il loro singolo “Lei”. Un brano molto attuale sia nel genere musicale che nel testo, affrontano un tema delicato con un’energia sorprendente. Raccontano la storia di una ragazza che non riesce a vivere in questa “era moderna” e come spesso purtroppo accade, ricorre ad un gesto estremo. “Vogliamo far riflettere chi ci ascolta su un problema purtroppo sempre più attuale”, affermano Gabriel e Antonio. “Ma vogliamo farlo con la nostra musica, con la nostra passione”. Anche se il linguaggio a volte può risultare forte non è mai fuori luogo ed è questo che li rende unici. Nonostante il tema del brano sia molto drammatico sono riusciti a raccontarlo con una semplicità estrema. La canzone parte con un ritmo pacato ma subito cresce e diventa energica, il ritornello è accattivante e cantarlo è un piacere, l’assolo con la chitarra, al termine del pezzo, è coinvolgente e poi tutto d’un tratto quando sei dentro al brano la musica tace ……. ed arriva il finale che nessuno vorrebbe ma che oggi sta diventando sempre più una realtà.

Un pezzo che tutti dovremmo ascoltare e fare ascoltare con molta attenzione, un urlo a questo mondo che si è dimenticato del nostro futuro “i ragazzi” …. un modo che condanna i ragazzi ma non comprendere i crescenti disagi giovanili.

Tutte i loro brani sono autoprodotti in ogni parte, dai testi, le musiche, gli arrangiamenti, il mix ed il mastering. Frutto di studio ed impegno costante.

Purtroppo, per regolamento, la canzone deve esser un inedito e dovremo attendere un po’ di tempo per ascoltarlo, magari direttamente dal palco dell’Ariston, tutti noi ce lo auguriamo.

Il duo in diverse occasioni ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare le nuove stelle della musica italiana, certamente ne sentiremo parlare in seguito.

Vi consigliamo vivamente di ascoltare i loro precedenti lavori per apprezzare il loro talento. Sono un mix tra pop, alt-rock e rap. Hanno la facoltà di emozionare chiunque. Sul palco trasmettono un’energia unica, coinvolgendo il pubblico fin dal primo momento. La loro, per prima, è una storia di amicizia, passione e determinazione, che ispira tutti coloro che inseguono i propri sogni e dei modelli positivi.

