Frosinone, consegnato sito via Le Lame: al via il cantiere per tipizzazione e messa in sicurezza.

Consegnato oggi il sito della discarica di via Le Lame all’operatore economico che attiverà, quindi, il protocollo previsto dall’accordo di programma quadro con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’intervento definitivo di messa sicurezza è stato finanziato per un importo di circa 10 milioni dalla Regione Lazio.

“Quella di oggi è una giornata da segnare sul calendario – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Dopo decenni di attesa, grazie ad una stretta collaborazione tra il Comune di Frosinone, l’Amministrazione Provinciale e la Regione Lazio, è stato possibile aprire il cantiere per la tipizzazione e la messa in sicurezza della discarica di Via Le Lame a Frosinone. È questo un risultato che la cittadinanza frusinate attendeva da decenni”.

“Finalmente, dopo tanto tempo, la vicenda della discarica di via Le Lame ha avuto uno sviluppo positivo – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia – la soddisfazione di aver ottenuto questo risultato storico spingerà l’amministrazione a continuare a lavorare ancora più convintamente per tutelare l’ambiente e il diritto alla salute, sostenendo le misure più adeguate nel rispetto dell’ecosistema e della qualità dell’aria”.