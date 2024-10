Crisi Stellantis, il Ministro Urso scrive al Presidente Di Stefano per la tutela di lavoratori e famiglie

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha risposto in questi giorni ad una missiva inviatagli lo scorso 18 settembre dal Presidente della Provincia Luca Di Stefano, avente ad oggetto lo stato di crisi dello Stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Nella comunicazione il Ministro Urso ha affermato che comprende appieno la preoccupazione del Presidente Di Stefano e concorda con “l’urgenza di adottare azioni mirate per salvaguardare i livelli occupazionali e il benessere della comunità locale.

II Ministero sta monitorando con la massima attenzione l’evolversi della situazione e sta già predisponendo una serie di interventi finalizzati alla tutela dei posti di lavoro e al mantenimento della stabilità economica della zona”. Nella nota sono stati inseriti il resoconto e le tappe fondamentali rappresentati dagli incontri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia con i vertici di Stellantis, sia con i sindacati. Secondo Urso tra le misure oggetto di attuale valutazione per la salvaguardia del sito Produttivo di Piedimonte San Germano, “vi è la possibilità di favorire l’attrazione di nuovi investitori che possano contribuire al rilancio del sito produttivo, garantendo non solo la continuità operativa dello stesso, ma anche un ampliamento delle opportunità produttive, eventualmente integrando nuovi settori innovativi e strategici per il futuro del Paese”. “Inoltre, – ha detto ancora il Ministro Urso – sono in corso di valutazione le opportunità fornite dai fondi nazionali e comunitari, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la modernizzazione dello stabilimento e per favorire il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro. Il Ministero si impegna, altresì, a proseguire il dialogo con le istituzioni locali, come la Provincia e la Regione, per garantire una risposta coordinata e tempestiva alla crisi in atto. Siamo fiduciosi che attraverso un approccio concertato e condiviso sarà possibile evitare la perdita di ulteriori posti di lavoro e, allo stesso tempo, assicurare la permanenza delle aziende sul territorio, rafforzando le condizioni per un rilancio a lungo termine dell’area industriale di Cassino”.

“Ringrazio sentitamente il Ministro Urso per l’attenzione riservata al sottoscritto e all’intero territorio della Provincia di Frosinone – ha commentato il Presidente della Provincia Luca Di Stefano – la conferma che il Ministero continuerà a mettere in campo tutte le risorse necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori del sito produttivo Stellantis di Piedimonte San Germano e delle loro famiglie ci impone di lavorare tutti per riuscire a tutelare la stabilità economica del territorio”.

comunicato stampa