Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto per la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO, presieduto da Simone Foglio.Sono stati nominati componenti del Cda: Claudia Caporusso (in qualità di rappresentante degli studenti), Libero Mazzaroppi, Cinzia Romano e Vittorio Rosati.

