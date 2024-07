Concorso Asl Frosinone, la presidente Savo replica alla Battisti

“Il piano delle assunzioni del comparto sanitario varato dal Governo Rocca appena due mesi fa è e resta la risposta più chiara, concreta ed efficace alle emergenze del personale nelle strutture ospedaliere del Lazio: un investimento di oltre 466 milioni di euro per il 2024-2025 che, sommato a quello dell’anno 2023, arriva a superare la cifra di 660 milioni di euro. Quando, dunque, la consigliera Battisti incalza l’Amministrazione regionale su una procedura concorsuale indetta nel novembre 2022 dall’allora governo Zingaretti, il commento che la sottoscritta può fare, e non soltanto perché proveniente dalla provincia di Frosinone ma perché rappresentante istituzionale di tutta la regione Lazio e degli interessi dell’intero territorio, è che tutte le azioni fin qui messe in atto dal governo del presidente Rocca sono state, sono e saranno finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori del comparto sanitario, ben consci dell’importanza di valorizzare tutte le diverse professionalità. Nella stessa direzione va, quindi, la decisione di utilizzare una graduatoria che, come ben evidenziato dalla risposta di ieri in sede di Consiglio, consente di avviare assunzioni con carattere di stabilità”. Così la presidente della VII Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, in replica alle dichiarazioni della consigliera Battisti sulla procedura concorsuale della Asl di Frosinone per 25 posti di assistente amministrativo a tempo determinato.

Correlati