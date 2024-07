“TartufiAmo”! Secondo appuntamento con il festival che celebra il tartufo nero estivo di Santopadre”

La comunità di Santopadre si prepara ad accogliere la seconda edizione di un evento enogastronomico straordinario: “TartufiAmo – Il festival del tartufo nero estivo di Santopadre”. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, questa manifestazione regalerà a turisti, visitatori e amanti del tartufo, una serata interamente dedicata alla scoperta e alla degustazione di piatti prelibati che fondano le loro radici nella tradizione. Un’occasione imperdibile per conoscere e apprezzare questa eccellenza culinaria diffusa tra le valli e le colline di Santopadre.

Si parte Venerdi 12 Luglio alle ore 18,30, con la tavola rotonda sul tartufo e la tartuficoltura nel nostro territorio, in cui saranno presenti associazioni di categoria nazionali, rappresentanti del mondo sindacale, l’ispettorato micologico della Asl di Frosinone e tanti altri illustri personaggi.

Sabato 13 Luglio dalle ore 8,00, in località Monte Favone si terrà la gara di cani da tartufo su ring all’americana, il cui intero ricavato sarà devoluto per la realizzazione di una tartufaia per portatori di handicap con la collaborazione dell’Associazione Tartufai Italiani Lazio.

Sabato 13 Luglio dalle ore 19,00, la centralissima piazza Marconi si trasformerà in un paradiso per gli amanti del buon cibo, della musica e dell’artigianato. Numerosi stand enogastronomici provenienti da tutta la provincia, offriranno un’ampia selezione di piatti pensati e creati appositamente per questa occasione con maestria e passione, con l’intento di dare risalto proprio al tartufo nero estivo. Oltre a questa delizia, i visitatori potranno assaporare numerose altre specialità culinarie locali, per un’esperienza gastronomica pronta ad abbracciare e soddisfare ogni gusto.

Ma “TartufiAmo” non sarà solo una festa per il palato. La serata verrà allietata dalle trascinanti sonorità de “I Dissonanti”.

L’evento “TartufiAmo” intende promuovere la valorizzazione e la diffusione del tartufo nero estivo di Santopadre, un tesoro culinario estremamente diffuso e presente in gran parte del territorio santopadrese. Questa manifestazione rappresenterà un’opportunità unica per conoscere da vicino la passione e l’arte che si celano dietro la scoperta e la lavorazione di questa prelibatezza.

Grazie all’impegno della Pro Loco e del Comune di Santopadre, si è riusciti a creare una manifestazione divenuta ormai un appuntamento fisso per tutti coloro che desiderano riscoprire l’autenticità della cultura di un territorio, ancora poco valorizzato.

Il cuore di “TartufiAmo” batte per la piccola Maria e per la sua famiglia, alla quale verrà dedicata la seconda edizione della manifestazione con l’augurio che presto possa tornare tra noi.

FORZA MARIA!

Comunicato stampa la Pro Loco di Santopadre

