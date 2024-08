Comunità oltre le strutture al Bosco di Paliano: domani il Condominium Meeting

CONDOMINIUM MEETING che si terrà martedì 20 agosto 2024 al Bosco di Paliano dalle ore 10 alle 17:30. Sarà una giornata di inclusione e condivisione fra strutture, centri e realtà che si occupano di riabilitazione psichiatrica impegnate in laboratori artistici e musicali all’aria aperta. Lo scopo principale dell’evento è di creare nuovi stimoli per utenti e operatori del settore della salute mentale, nutrendo il percorso riabilitativo con esperienze esterne nuove e accompagnando i pazienti nella riscoperta della vita oltre la malattia.Oltre alla partecipazione delle strutture residenziali Casa Johnny e Casa Mary, parteciperanno diverse realtà: Centro Diurno Marco Polo – Terni; Centro Diurno San Paolo – Roma; Centro Diurno Borromeo – Roma; SRSR h12 Villa Lucrezia – Castrocielo; SRTR Villa Maddalena – Roma, SRSR Eunos – Lariano. All’evento sono attese circa 80 – 100 persone.Questa tipologia di iniziative è fondamentale per rinnovare il sistema della riabilitazione psichiatrica e per promuovere la salute mentale in modo olistico. Realizzare progetti, eventi e incontri terapeutico-riabilitativi in grado di coinvolgere tante realtà è un passo in avanti nell’assistenza alle persone con disturbi mentali. Perché avere un disagio e fare un percorso riabilitativo non per forza equivale a restare isolati e chiusi. La location del CONDOMUNIUM MEETING è quella del Bosco di Paliano, luogo che con i suoi 30 ettari di querce secolari e la sua bellezza naturale offre uno spazio ideale per attività e incontri collettivi. Il Bosco di Paliano si trova a 30 Km a Sud di Roma e a 4,6 km dal casello di Colleferro sull’A1 Roma Napoli. Alle porte della Ciociaria, una zona di grande interesse culturale, naturalistico ed enogastronomico.

