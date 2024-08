A.S.D. SORA CALCIO 1907, comunica l’acquisizione dell’esterno d’attacco classe 2007 Samuele Centofante

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Frosinone dell’esterno d’attacco classe 2007 Samuele Centofante proveniente dalla Primavera.L’esterno di Pontecorvo è stato nella scorsa stagione, insieme a Valerio Diodati, uno dei migliori elementi dell’Under 17 Nazionale di mister Alessio Mizzoni arrivata ai playoff collezionando 5 reti in 23 presenze bagnando anche l’esordio in Primavera 1.Adesso sceglie di misurarsi in un campionato complicato come la serie D e provare a ritagliarsi spazio nel progetto tecnico bianconero. Centofante è già a disposizione del tecnico bianconero Stefano Campolo.

