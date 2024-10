Codici: nuove segnalazioni per problemi con le prenotazioni su Booking.com

I consumatori hanno diritto ad un’assistenza più efficace

Continuano ad arrivare segnalazioni per problemi legati alle prenotazioni effettuate su Booking.com. Tra gli ultimi casi registrati dall’associazione Codici, impegnata a fornire assistenza ai consumatori danneggiati dal comportamento della nota agenzia di viaggi online, c’è quello relativo ad un soggiorno a Budapest ad inizio settembre.

“Il caso che ci è stato segnalato – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – chiama in causa il servizio di assistenza di Booking.com. La prenotazione in questione è stata effettuata sulla base della possibilità di effettuare il check-in nella notte, per motivi legati all’arrivo del volo. A meno di 24 ore dalla partenza arriva però una comunicazione che informa che non è possibile fare il check-in nell’orario richiesto. Ed è qui che sorgono i problemi. L’assistenza di Booking.com si limita a dire di non essere riuscita a contattare la struttura, mentre quest’ultima rifiuta il rimborso. I viaggiatori hanno dovuto così prenotare un’altra struttura e si aspettavano di ricevere una qualche forma di compensazione da Booking.com, come uno sconto, visto che era responsabile del disagio causato. Non è il primo caso del genere che ci viene segnalato. Ci siamo attivati per fornire assistenza a chi si trova in situazioni simili. A nostro avviso, infatti, Booking.com deve assumersi le proprie responsabilità fornendo un supporto efficace, senza scaricare il problema sulle strutture”.

In caso di problemi con la prenotazione effettuata con Booking.com è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

