Astral consegna lo scuolabus al comune di Acquafondata. Presente anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini

Ieri, presso il Comune di Acquafondata, si è tenuta la cerimonia di consegna del primo scuolabus elettrico nella Provincia di Frosinone, donato da Astral in seguito alla partecipazione del Comune al bando regionale. Un momento significativo per il territorio, che segna un importante passo in avanti verso la sostenibilità e l’innovazione nei servizi pubblici locali.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, presente all’evento, ha voluto esprimere soddisfazione per l’iniziativa: “La consegna di questo scuolabus elettrico rappresenta un grande traguardo, non solo per il Comune di Acquafondata, ma per l’intera provincia. Questo mezzo non è solo uno strumento essenziale per garantire il diritto allo studio, soprattutto in un territorio montano e con collegamenti complessi, ma è anche un chiaro segnale di impegno verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.” Nella nota, il Presidente ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni: “Il lavoro sinergico tra le istituzioni permette di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini, garantendo servizi sempre più efficienti e sostenibili. Voglio complimentarmi con il Sindaco di Acquafondata, Marina Di Meo, e con tutta l’amministrazione comunale per aver saputo cogliere questa opportunità, dotando il suo Comune del primo scuolabus elettrico nella nostra provincia. Un esempio di visione e lungimiranza.” Il nuovo scuolabus, oltre a favorire una mobilità scolastica sicura e moderna, rappresenta un modello di efficienza energetica grazie alla sua alimentazione elettrica, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e ad abbattere i costi di gestione. “L’istruzione deve essere un diritto accessibile a tutti, e grazie a questo servizio innovativo, i giovani di Acquafondata avranno un mezzo sicuro, efficiente e sostenibile per raggiungere la scuola. Ogni sforzo fatto per agevolare l’accesso all’istruzione è un investimento per il futuro delle nostre comunità,” ha concluso il Quadrini. La cerimonia, alla quale hanno partecipato anche il Sindaco di Acquafondata e i rappresentanti di Astral, si è conclusa con il simbolico passaggio delle chiavi.

