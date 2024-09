Codici al fianco dei cittadini per risolvere i problemi del Superbonus 110%

Una serie infinita di problemi, situazioni critiche che non sembrano avere sbocchi. Sono le conseguenze con cui molti, tra condomini e privati, stanno facendo i conti per quanto riguarda il Superbonus 110%. L’iniziativa per incentivare la riqualificazione energetica e antisismica degli immobili non ha portato sempre ai benefici prospettati, come dimostrano le segnalazioni raccolte dagli Sportelli dell’associazione Codici, che si è attivata per fornire assistenza a cittadini e titolari di piccole imprese.

“Il Superbonus 110% ha provocato problematiche particolarmente complesse – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed anche danni economici rilevanti. Tra i principali casi registrati ci sono lavori mai partiti, cantieri interrotti o interventi che non hanno apportato i benefici previsti. A questo si aggiungono le questioni di natura fiscale, a partire dalle difficoltà nel procedere alla cessione del credito nei confronti delle banche. Se a tutto ciò sommiamo i continui mutamenti della normativa di riferimento, è facile intuire il caos che si è generato. Come associazione ci siamo attivati per fornire assistenza legale a chi ha problemi con il Superbonus 110%. La materia non è semplice. Spesso le situazioni sono anche delicate, soprattutto per chi ha pagato di tasca propria per rimediare a lavori incompleti o realizzati male. È possibile, però, trovare una soluzione ed è il compito che ci siamo prefissati con i nostri esperti”.

I cittadini ed i titolari di piccole imprese danneggiati dal Superbonus 110% possono rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA