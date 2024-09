Nuova governance Unindustria, Sacco: “Sostenga quelle progettualità infrastrutturali già in campo per aumentare la competitività del territorio”

Il sindaco di Roccasecca: “Solo un’azione congiunta tra tutti gli attori locali può contrastare la crisi in atto. Un sogno? L’industria turistica”

“Auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo che succede ad Angelo Camilli e a tutta la sua nuova squadra di governo degli industriali del Lazio. Buon lavoro anche ai presidenti delle aree territoriali di Frosinone Corrado Savoriti e di Cassino Vittorio Celletti.

Alla nuova governance, la richiesta di sostenere tutte quelle progettualità che sono in campo per aumentare la competitività del nostro territorio, in particolare quelle che riguardano le infrastrutture, di cui la provincia di Frosinone, per troppo tempo rimasta a guardare rispetto ad altre aree, ha assoluto bisogno”.

Lo dichiara in una nota il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Dal mondo imprenditoriale può arrivare una spinta importante per rendere concreti tutti quei progetti di sviluppo infrastrutturale che sono sui tavoli decisionali. E mi riferisco alla stazione Tav per questa provincia, alla trasversale Tirreno-Adriatico, all’aeroporto. Tanta carne al fuoco che necessita di un gioco di squadra, per il quale gli industriali possono essere parte attiva e determinante”.

“La risposta alla crisi economica – conclude Sacco – che nel nostro territorio sta assumendo proporzioni preoccupanti, si combatte anche a colpi di idee e di progetti e ognuno deve fare la sua parte. E queste idee e questi progetti attualmente significano una nuova logistica legata ai collegamenti e alle infrastrutture anche per valorizzare un nuovo asset di sviluppo legato al turismo, perché anche questo settore può diventare un’industria per la provincia di Frosinone. Ho visto, con piacere, che la nuova governance metterà al centro del suo impegno proprio la crescita delle infrastrutture materiali e digitali. Ripartiamo da qui”.

COMUNICATO STAMPA