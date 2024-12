Cisl FP Frosinone: “Un anno di battaglie al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, il bilancio del 2024”

Un anno importante, fatto di battaglie sindacali al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone traccia un bilancio del 2024 e annuncia le azioni che saranno messe in campo nel 2025. «Il 2024 è ormai giunto al termine e, come di consuetudine, ritengo opportuno tracciare un bilancio dell’attività sindacale messa in campo in questi mesi – ha affermato il segretario generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Quella che si sta chiudendo è stata una stagione complessa dove abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà, un anno che ci ha visto lavorare in tutti i settori per tutelare i lavoratori e le lavoratrici, lo abbiamo fatto tramite intervento sui contratti decentrati, la pianificazione delle progressioni per i dipendenti in servizio e la richiesta di nuove assunzioni che consentano un alleggerimento dei carichi di lavoro. Dalla sanità pubblica a quella privata, dal pubblico impiego al terzo settore, le situazioni di emergenza sono ancora molte. Ci sono contesti con croniche carenze di personale così come realtà lavorative dove non ci sono contratti decentrati strutturati che possano garantire le giuste tutele lavorative. Proprio su questo, con tutta la squadra di rappresentanti della Cisl Fp, abbiamo lavorato riuscendo raggiungere accordi affinché ci fossero maggiori riconoscimenti per tutti i dipendenti. Questo è il nostro unico obiettivo: migliorare le condizioni di lavoro e garantire i diritti di tutti». Un anno si conclude e un altro è pronto ad iniziare. Il 2025 sarà, come anticipa il Segretario Cuozzo, molto impegnativo: «Il nuovo anno ci vedrà ancor più impegnati in una doppia direzione. La prima sarà quella di continuare a portare avanti le trattative con tutti i datori di lavoro affinché si migliorino le condizioni per i dipendenti. Lo faremo chiedendo interventi sui contratti decentrati ma, anche, sulle progressioni di chi lavora con forza e costanza ed è giusto che ottenga i riconoscimenti. Dall’altra parte partirà la stagione congressuale con cui andremo a rinnovare le cariche del sindacato oltre alle elezioni per le RSU del pubblico impiego. Faremo i congressi in tutti i luoghi di lavoro, saremo presenti in tutti gli enti per ribadire con sempre maggiore forza il nostro impegno per lavoratrici e lavoratori. Proprio per loro continueremo a garantire il massimo impegno e la massima costanza in tutte le nostre attività. La Cisl FP dí Frosinone sarà sempre, e sottolineo sempre, in prima linea per la difesa di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice».

Correlati