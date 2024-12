Trasporto Aereo nel Lazio: L’Appello ai Dirigenti e l’Impegno della UGL Lazio per Restituire Dignità al Settore

In merito ai disagi segnalati dai passeggeri di Ita Airways presso l’aeroporto di Fiumicino, voglio esprimere la mia piena solidarietà a tutti coloro che hanno subito disservizi a causa del regolamento sull’overbooking. È inaccettabile che numerosi viaggiatori rimangano a terra, nonostante abbiano prenotato i loro voli in anticipo, e che ci siano evidenti criticità nel servizio di biglietteria.

In questo contesto, bene ha fatto il consigliere regionale Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio, a sollevare la questione, riconoscendo l’importanza strategica del comparto per l’economia laziale. È fondamentale che le istituzioni prendano in seria considerazione le difficoltà che il settore sta affrontando.

Auspichiamo con fermezza l’apertura di un tavolo di confronto in Regione sul tema del trasporto aereo.

È il momento di chiedere responsabilità al management di Ita Airways e a tutte le parti coinvolte affinché vengano prese decisioni concrete per migliorare il servizio e garantire la soddisfazione dei viaggiatori. Solo attraverso un dialogo aperto e proattivo possiamo affrontare le sfide che il settore del trasporto aereo sta affrontando e garantire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini.

La UGL Lazio è e sarà sempre al fianco dei lavoratori e delle loro esigenze, impegnandosi a far sentire la voce di chi opera in questo settore cruciale per la nostra economia e per la mobilità dei cittadini.

Armando Valiani Segretario UGL Lazio