Ceccano,Pro-Loco Rete Associazioni-Anniversario Borbandamento Santa Maria a Fiume -Presentazione libro Lara Shaffler, Giornata della Memoria

Saranno tre gli eventi che la Rete di Associazioni, coordinata dalla Pro loco, ha organizzato per l’ ultima settimana di gennaio. .

Domenica 26 gennaio, in occasione dell’ ottantunesimo anniversario del bombardamento del Santuario di Santa Maria a Fiume, alle ore 14,15 suonerà la sirena per ricordare quei tragici momenti affrontati dalla popolazione ceccanese,a seguire ci sarà una visita guidata al Santuario con esposizione degli Ex Voto alla Vergine del Fiume, e la celebrazione eucaristica.

Nella stessa serata di domenica alle ore 17,30 Lara Schaffle, ceccanese doc, presenterà da Sinestesia, il suo Taccuino della memoria . L’autrice riporta alla luce le sue emozioni,che possono diventare collettive della comunità in cui si vive .Emozioni venute fuori camminando sulla propria terra.

A colloquiare con lei e con il pubblico presente saranno il critico letterario Rino Caputo e la musica di Ludovica Talocco

Il 27 gennaio,Giornata della Memoria alle ore18 presso il Salone parrocchiale del Santuario di Santa Maria a Fiume Matteo Limongi,storico,ci parlerà della Shoah in Provincia di Frosinone, del censimento avvenuto a Ceccano nel 1938

degli ebrei stranieri internati a San donato val di Comino

Nel corso dell’ evento ci saranno interventi musicali a cura del coro Ludica Vocalia Fabraterna del Liceo Scientifico do Ceccano

