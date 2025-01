25 assistenti amministrativi Asl, spesi oltre 200 mila euro! UGL Salute: ingente sperpero di denaro pubblico

E’ questa la cifra impiegata per lo svolgimento dell’avviso per l’assunzione di 25 assistenti amministrativi a tempo determinato

“E’ di oltre 200 mila euro (iva inclusa) la spesa effettuata dalla Asl di Frosinone per espletare l’avviso pubblico per l’assunzione di 25 assistenti amministrativi a tempo determinato, annullato quando ormai le prove erano già state tutte espletate. Chi risponderà per questo inutile, quanto smisurato, sperpero di denaro pubblico”.

Così la Segretaria Provinciale dell’UGL Frosinone Rosa Roccatani torna, questa volta con tanto di numeri e cifre, sulla vicenda che brucia ancora alle tante persone, donne e uomini, che hanno preso parte alla selezione, ingannate fino all’ultimo.

“Uno sperpero inutile di denaro pubblico – incalza la Roccatani – che, alla luce delle cifre investite, grida vendetta. A quante persone si sarebbe potuto dare lavoro con quelle oltre 200 mila euro? Soldi finiti nelle casse delle società private che lo hanno organizzato”.

Per i partecipanti si è trattato di un’illusione lunga mesi, con investimenti di risorse, tempo ed energie completamente ignorati.

L’Azienda Sanitaria Locale ha deciso di attingere alla graduatoria del concorso della Roma 1 che, indetto a Luglio del 2020, è terminato nel 2023 con l’approvazione della graduatoria nel mese di agosto dello stesso anno. Nonostante queste intenzioni, la Asl di Frosinone è andata avanti con il concorso: il 12 settembre 2023 è stata fatta svolgere la prova pratica e a dicembre tutti gli orali.

“Perché non è stato fermato prima il concorso? Perché si è continuato ad illudere le persone? Chi risponderà – conclude la Segretaria Provinciale UGL Salute – dei denari spesi inutilmente e dei danni cagionati ai partecipanti dell’avviso?”

COMUNICATO STAMPA