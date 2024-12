Ceccano, tre concerti per restituirci la magia del Natale, 21, 22 dicembre e 4 gennaio

Torna la musica di Natale, nella cittadina fabraterna: dopo anni di non considerazione, tre concerti accompagneranno il periodo natalizio a Ceccano, a cura del Coro Josquin Des Pres, diretto da Mauro Gizzi, con il patrocinio del Comune e della Proloco con la Rete delle Associazioni. Inizieranno i giovani allievi delle classi di canto del Conservatorio Licinio Refice, guidati dalla M. Daniela Valentini e dal M. Antonio Fratto: presenteranno le loro melodie di Natale sabato 21 dicembre, alle ore 18,30, nella chiesa di S. Sebastiano, in Piazza Municipio, scelta come sede dei concerti. Canteranno Viviana Battista, Marco Capitani, Giorgia Cianfrocca, Arianna Faini, Noemi Gasbarra, Eunbin Jung , Weijun Qian, Alessandra Testa. Con loro ci saranno la flautista Angelica Maria Cedrone, il percussionista Giuseppe Iazzetta, l’organista Nicola Palombi. Il programma prevede canti tradizionali e d’autore. Domenica 22 sarà la volta dei solisti del Coro Josquin Des Pres, con la direzione di Guido Iorio, sempre a S. Sebastiano e sempre alle 18,30, a conclusione del vernissage della Mostra di arte Magistralia che si svolgerà nello Spazio Arte di Piazza 25 Luglio. Il terzo concerto, in programma il 4 gennaio, vedrà come protagonista la Cappella Musicale S. Michele Arcangelo di Vallecorsa, diretta da Michele Colandrea.

