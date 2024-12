Quadrini alla mostra su Amedeo Maiuri: “un omaggio al patrimonio culturale tra Lazio e Campania”

Allestita nell’Aula Consiliare del Comune di Veroli, la mostra “Poeta dell’Archeologia: Amedeo Maiuri tra Lazio e Campania”, è stata inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco di Veroli, Germano Caperna, della istituzione civili e militari, del direttore generale musei, dott. Massimo Osanna, del direttore regionale musei regione Lazio, la dott.saa Elisabetta Scungio, del direttore del museo archeologico dei popoli italici “Amedeo Maiuri” Alessandra Gobbi. Tra loro anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini. L’esposizione, dedicata alla figura di Amedeo Maiuri, uno dei più importanti archeologi italiani, si propone di celebrare il suo legame indissolubile con il territorio e il suo contributo alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, tanto del Lazio quanto della Campania.

Durante la sua permanenza il Presidente del Consiglio ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di iniziative culturali come questa, che non solo arricchiscono il nostro territorio, ma contribuiscono a rafforzare l’identità culturale delle comunità locali. “La figura di Amedeo Maiuri rappresenta un simbolo di dedizione e passione per la ricerca e la tutela del nostro patrimonio archeologico. Questa mostra è un’occasione imperdibile per riflettere sul nostro passato e sull’importanza di preservarlo per le future generazioni”, ha dichiarato Quadrini che ha poi espresso il proprio apprezzamento per l’impegno del Comune di Veroli, con particolare riferimento al Sindaco, Germano Caperna, che ha reso possibile la realizzazione di questo evento. “Un ringraziamento speciale al Sindaco Caperna e a tutta l’amministrazione comunale per aver creduto in questa iniziativa e per aver dato l’opportunità di celebrare la memoria di un grande protagonista della storia archeologica italiana”, ha aggiunto.