Ceccano – L’attore Marco Bonini presenta il suo nuovo libro

Bonini lo abbiamo amato più volte in “Smetto quando voglio”, “I migliori giorni”, “Un posto al sole”, “La dottoressa Giò”, “Tutti pazzi per amore”, “Un medico in famiglia”, è attore e sceneggiatore.

“Lucrezia ha quarantatré anni, un lavoro che ama, e che la porta a viaggiare molto. Tra lei e suo marito, è Luca ad avere più tempo da dedicare alla famiglia ed è lui a occuparsi di Marta, la loro bambina, quando la mamma è in trasferta. La lontananza fisica però non impedisce a Lucrezia di essere una madre presente e attenta. Così, la sera, quando la nostalgia si fa più forte, nonostante la stanchezza, dà la buonanotte alla sua piccola con storie che l’accompagnano dolcemente nel mondo dei sogni. La sua voce al telefono diventa allora un caldo abbraccio a cui abbandonarsi, nell’attesa del ritorno. Prendendo spunto dallo spettacolo teatrale che ha scritto e diretto per Cristiana Capotondi, La Vittoria è la balia dei vinti, Marco Bonini racconta come l’amore possa persino nutrirsi dell’assenza, se coltivato con piccoli gesti”. Interverranno lo storico cinematografico Gerry Guida e Alessandra Maggiani. Modera lo scrittore Diego Protani.