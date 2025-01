Sanità Roma, Giuliano (UGL): “Autista ambulanza colpito con un martello, è stato di assedio per il personale sanitario”

“Pessimo l’ inizio del 2025 per il personale sanitario, con ripetute gravi aggressioni ai loro danni” dichiara in una nota il segretario nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano, commentando l’ennesimo atto vile accaduto questa volta nella periferia di Roma. “Nel quartiere Collantino e era stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere una donna. All’arrivo del mezzo di soccorso, il nipote della stessa ha aggredito il personale sanitario colpendo il conducente del mezzo con violenza con un martello. Il futile motivo e’ la pretesa che la congiunta fosse condotta in un altro ospedale.Bene l’arresto immediato grazie al decreto antiviolenza ma gli operatori purtroppo sono oramai sotto assedio – continua il sindacalista – se non si interverrà urgentemente con nuove misure il rischio di tragedie è elevatissimo.Garantire la sicurezza di chi assiste tutti i giorni i cittadini non è più procrastinabile ed è per questo che torniamo a chiedere a voce alta nuovi interventi immediati da parte del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca” conclude Giuliano.

