Ceccano – Consiglio Comunale dei Giovani

Il 3 dicembre si è tenuta una seduta fondamentale del Consiglio Comunale dei Giovani, durante la quale sono stati approvati importanti strumenti di regolamentazione e avanzate proposte di grande rilievo per la comunità.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Riccardo Pizzuti, prematuramente scomparso a causa di un tragico incidente. Un momento di raccoglimento e riflessione per onorare la sua memoria.

Nel corso della riunione, è stato adottato il primo regolamento generale del Consiglio Comunale dei Giovani, insieme al regolamento delle commissioni consiliari. Questi regolamenti, ben studiati e molto completi, garantiranno un funzionamento chiaro e trasparente delle attività del Consiglio. Inoltre, sono state accolte anche le richieste avanzate dalla minoranza, dimostrando un approccio collaborativo e inclusivo.

Il Consiglio si articolerà in sei commissioni consiliari:

1. Cultura, eventi, turismo e promozione del territorio;

2. Istruzione, politiche giovanili, lavoro e formazione;

3. Politiche sociali, volontariato, pari opportunità e diritti;

4. Partecipazione, comunicazione, innovazione e digitalizzazione;

5. Sport e benessere;

6. Ambiente e sostenibilità.

Tra le principali delibere della seduta, il Consiglio ha deciso di inviare una formale richiesta a tutti gli enti preposti per migliorare la sicurezza stradale lungo la Strada Asi, un tratto purtroppo noto per la sua pericolosità e per i numerosi incidenti, spesso fatali, che hanno coinvolto soprattutto giovani. Questo intervento è stato prioritario per l’assemblea, sottolineando l’urgenza di prevenire ulteriori tragedie.

Un altro punto approvato è stato l’avvio dei lavori per la creazione della pagina social ufficiale del Consiglio Comunale dei Giovani, che servirà per migliorare la comunicazione con la cittadinanza e promuovere le attività del Consiglio.

Infine, è stata proposta e accolta con entusiasmo l’idea di promuovere una giornata di donazione del sangue in collaborazione con l’Avis, un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo.

Tutte le proposte avanzate durante la seduta hanno ottenuto il pieno sostegno dei membri del Consiglio. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la partecipazione attiva dei giovani nella vita pubblica e nella costruzione di una comunità più sicura, solidale e innovativa. Il Consiglio Comunale dei Giovani continuerà a lavorare con impegno per il bene di tutta la comunità.

Correlati